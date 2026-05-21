Herkes grip sanıyor! Hapşırık, burun akıntısı, öksürük! Belirtileri aynı, vakalar arttı
Peş peşe hapşırık, burun akıntısı, öksürük, gözlerde kızarıklık gibi belirtileri nedeniyle çoğu kez grip ile karıştırılan polen alerjilerine karşı uzman isim uyardı. Vakaların yeniden arttığını belirten uzman isim, rüzgarlı havalarda çimen alanlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.
- Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Aysun Aynacı, bahar ve yaz aylarında ortaya çıkan şikayetlerin astım ataklarına neden olabileceğini belirtti.
- Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda alerji şikayetlerinin daha ağır seyredebileceği ve bu durumun sıklıkla grip ile karıştırılabileceği ifade edildi.
- Polen alerjisinin belirtileri arasında kaşıntı, peş peşe hapşırık, burun akıntısı, öksürük, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı yer almaktadır.
- Ateş olmaması, mevsim boyunca devam etmesi ve her yıl tekrarlaması durumunda polen alerjisinden şüphelenileceği ve alerji uzmanına başvurulması önerildi.
- Tedavi yöntemleri arasında burun spreyleri, göz damlaları, alerji hapları ve astımlı hastalarda cihazlarla kullanılabilen astım ilaçları bulunmaktadır.
- Rüzgarlı havalarda sabah saatlerinde çayır ve çimenden uzak durulması tavsiye edildi.
Bahar havalarının etkili olmaya başlamasının ardından artan polenler nedeniyle alerji vakaları da yeniden görülmeye başladı.
Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Aysun Aynacı, "Özellikle bahar, yaz aylarında şikayetler ortaya çıkartır, astım ataklarına neden olabilir. Çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlarda şikayetler daha ağır seyreder. Çoğu zaman grip gibi şeylerle karışıyor” diyerek uyardı.
"ŞİKAYETLER ARTTI"
Polen alerji vakalarının diğer vakalara göre daha sık görüldüğünü belirten Aynacı “2 ay öncesinde ev tozu alerjileri daha fazlaydı ama bu dönemde polenler daha fazla şikayetleri daha çok arttı” dedi.
"GRİP İLE KARIŞIYOR"
Dr. Aysun Aynacı, polenlerin kaşıntı, peş peşe hapşırık, burun akıntısı, öksürük, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkardığını belirtti. Tanı ve tedavi süreçlerine yönelik bilgi veren Aynacı, şöyle uyardı:
Astımlı hastaların polen zamanında alerjik şikayetleri daha fazla olur, astım ataklarına neden olabilir. Çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlarda şikayetler daha ağır seyreder. Çoğu zaman grip gibi şeylerle karışıyor. Ateş olmadığı sürece, mevsim boyunca devam ederse ve her yıl tekrarlarsa bu polen alerjisiyle uyumlu. Böyle bir durumda alerji uzmanına başvurmalarını öneriyoruz.
“RÜZGARLI HAVADA ÇİMENDEN UZAK DURUN”
"Tedavi noktasında burun spreyleri, göz damlaları, alerji hapları astımlı hastalarda özellikle cihazlarla kullanılabilen astım ilaçları semptomlarını gidermede oldukça etkili” diye vurgulayan Dr. Aynacı, rüzgarlı havalarda sabah saatlerinde mümkün olduğunca çayır, çimenden uzak durulması gerektiğini belirtti.
Uzman isim “Bazıları farkında ‘Alerjim var' diyerek geliyor. Çeşitli testler yapıyoruz, bazıları kan testi, bazıları koldan yapılan testler. Bunları yapıp hastanın alerjisini doğruluyoruz. Neye karşı alerjisi olduğunu buluyoruz sonrasında tedavisini düzenliyoruz” dedi.