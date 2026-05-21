Peş peşe hapşırık, burun akıntısı, öksürük, gözlerde kızarıklık gibi belirtileri nedeniyle çoğu kez grip ile karıştırılan polen alerjilerine karşı uzman isim uyardı. Vakaların yeniden arttığını belirten uzman isim, rüzgarlı havalarda çimen alanlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Bahar havalarının etkili olmaya başlamasının ardından artan polenler nedeniyle alerji vakaları da yeniden görülmeye başladı.

Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Aysun Aynacı, "Özellikle bahar, yaz aylarında şikayetler ortaya çıkartır, astım ataklarına neden olabilir. Çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlarda şikayetler daha ağır seyreder. Çoğu zaman grip gibi şeylerle karışıyor” diyerek uyardı.

Herkes grip sanıyor! Hapşırık, burun akıntısı, öksürük! Belirtileri aynı, vakalar arttı

"ŞİKAYETLER ARTTI"

Polen alerji vakalarının diğer vakalara göre daha sık görüldüğünü belirten Aynacı “2 ay öncesinde ev tozu alerjileri daha fazlaydı ama bu dönemde polenler daha fazla şikayetleri daha çok arttı” dedi.

Herkes grip sanıyor! Hapşırık, burun akıntısı, öksürük! Belirtileri aynı, vakalar arttı

"GRİP İLE KARIŞIYOR"

Dr. Aysun Aynacı, polenlerin kaşıntı, peş peşe hapşırık, burun akıntısı, öksürük, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkardığını belirtti. Tanı ve tedavi süreçlerine yönelik bilgi veren Aynacı, şöyle uyardı:

Astımlı hastaların polen zamanında alerjik şikayetleri daha fazla olur, astım ataklarına neden olabilir. Çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlarda şikayetler daha ağır seyreder. Çoğu zaman grip gibi şeylerle karışıyor. Ateş olmadığı sürece, mevsim boyunca devam ederse ve her yıl tekrarlarsa bu polen alerjisiyle uyumlu. Böyle bir durumda alerji uzmanına başvurmalarını öneriyoruz.

Herkes grip sanıyor! Hapşırık, burun akıntısı, öksürük! Belirtileri aynı, vakalar arttı

“RÜZGARLI HAVADA ÇİMENDEN UZAK DURUN”

"Tedavi noktasında burun spreyleri, göz damlaları, alerji hapları astımlı hastalarda özellikle cihazlarla kullanılabilen astım ilaçları semptomlarını gidermede oldukça etkili” diye vurgulayan Dr. Aynacı, rüzgarlı havalarda sabah saatlerinde mümkün olduğunca çayır, çimenden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Uzman isim “Bazıları farkında ‘Alerjim var' diyerek geliyor. Çeşitli testler yapıyoruz, bazıları kan testi, bazıları koldan yapılan testler. Bunları yapıp hastanın alerjisini doğruluyoruz. Neye karşı alerjisi olduğunu buluyoruz sonrasında tedavisini düzenliyoruz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası