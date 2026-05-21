Karabük Valiliği, yangın riskine karşı kent genelinde ormanlara girişleri 1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasakladı.

Valilik tarafından alınan karara göre, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında, Karabük il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 1 Haziran 2026'dan 31 Ekim 2026'ya kadar yasaklandı.

Kararda, görevli personel ile izinli arıcı ve çobanların kontrollü şekilde orman alanlarına giriş yapabileceği belirtildi. Denetimlerin ise jandarma, emniyet ve orman işletme müdürlükleri koordinesinde yürütüleceği ifade edildi.

MANGAL DA YASAK KAMP DA...

Tescilli piknik ve mesire alanları dışında kalan ormanlık bölgelerde mangal ve ateşli piknik yapılması, ATV, UTV ve motosiklet gibi araçlarla sportif faaliyetlerde bulunulması ile çadırlı kamp kurulması da yasak kapsamına alındı.

Valilik ayrıca, tescilli piknik ve mesire alanlarında da yeni tedbirler uygulayacak. Buna göre, belirlenen alanlarda akşam saat 19.00'dan ertesi gün saat 10.00'a kadar mangal, semaver ve kontrollü ateş yakılmasına izin verilmeyecek.

Kararda, vatandaşların alınan tedbirlere uymalarının olası orman yangınlarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

