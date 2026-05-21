Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in, yeni sezonda takımda olmayacağı konuşuluyor. 18 yaşındaki santrforun, sarı-lacivertli kulübe maliyetinin 22 milyon euro (4 milyon euro kiralama bedeli, 18 milyon euro bonservis) olduğu belirtiliyor.

Ligue 1 temsilcisi Angers'tan 2025-2026 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye gelen ve Türkiye kariyerinde sergilediği performans tartışma konusu olan Sidiki Cherif'in, yeni sezonda başka bir takıma kiralanacağı öne sürüldü.

İKİ ADAY DA CHERIF'i DÜŞÜNMÜYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine aday olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, kadroya güçlü forvetler katmak istiyor. Bu doğrultuda 19 yaşındaki oyuncunun, kadroda düşünülmediği ve gelecek tekliflerin değerlendirileceği aktarıldı.

Sidiki Cherif

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Cherif, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 16 maça çıktı. Genç forvet, sahada kaldığı 945 dakika 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

