Fenerbahçe'nin Ocak 2024'te Atletico Madrid'den kiraladıktan sonra 8,5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Çağlar Söyüncü hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun, gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerde 2.5 yıllık Çağlar Söyüncü döneminin yeni sezon öncesi noktalanacağı öne sürüldü. 29 yaşındaki futbolcunun, 6-7 Haziran'da yapılacak seçimde başkan adayı olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtildi.

Çağlar Söyüncü'nün 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

TÜRKİYE VE AVRUPA'DAN TEKLİFLER

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de ayrılığın eşiğindeki Çağlar Söyüncü, bavullarını toplamaya başladı. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'dan da ciddi talipleri olan deneyimli savunma oyuncusunun, bu teklifleri değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

Milli futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nın 35 kişilik geniş aday kadrosunda bulunuyor.

12 MAÇ KAÇIRDI

Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki stoper, bu sezon 19 maçta 1248 dakika süre aldı. Milli futbolcu, sakatlıklar nedeniyle 12 karşılaşmada forma giyemedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası