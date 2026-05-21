Fenerbahçeli oyuncu teklifleri değerlendiriyor: Veda için seçim bekleniyor
Fenerbahçe'nin Ocak 2024'te Atletico Madrid'den kiraladıktan sonra 8,5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Çağlar Söyüncü hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun, gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerde 2.5 yıllık Çağlar Söyüncü döneminin yeni sezon öncesi noktalanacağı öne sürüldü. 29 yaşındaki futbolcunun, 6-7 Haziran'da yapılacak seçimde başkan adayı olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtildi.
TÜRKİYE VE AVRUPA'DAN TEKLİFLER
Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de ayrılığın eşiğindeki Çağlar Söyüncü, bavullarını toplamaya başladı. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'dan da ciddi talipleri olan deneyimli savunma oyuncusunun, bu teklifleri değerlendirmeye aldığı aktarıldı.
12 MAÇ KAÇIRDI
Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki stoper, bu sezon 19 maçta 1248 dakika süre aldı. Milli futbolcu, sakatlıklar nedeniyle 12 karşılaşmada forma giyemedi.