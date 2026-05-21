Anadolu Ajansı • Kastamonu
Kastamonu'da denizin rengi kahverengiye büründü
Kastamonu'da sağanağın etkili olduğu sahil ilçelerinde çay yataklarından gelen çamurlu su, denizin renginde değişime neden oldu.
Kastamonu'nun önemli akarsularından biri olan ve Abana ilçesinden Karadeniz'e ulaşan Ezine Çayı'nın debisinde son sağanaklarla artış yaşandı.
DENİZ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ
Çay yatağında geniş alana yayılarak denize dökülen çamurlu su, mavi ve turkuaz tonların hakim olduğu denizin ilçe merkezinde kalan bölümünü kahverengiye dönüştürdü.
Denizde gözlenen renk değişimi, dronla görüntülendi.
