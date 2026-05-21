Kaydet

Bursa'nın Mudanya Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda, faciaya adeta davetiye çıkaran akılalmaz bir olay yaşandı. Kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir motosiklet sürücüsü, yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu pompaların hemen yakınında son derece vurdumduymaz bir tavırla lastik yakarak tehlikeli bir şova imza attı. Muhtemel bir felaketi hiçe sayan duyarsız sürücünün, çıkardığı yoğun duman tabakası ve kulakları sağır eden abartı egzoz sesiyle çevredeki vatandaşlara hem büyük bir panik hem de rahatsızlık verdiği o anlar, olaya tanık olan bir vatandaşın amatör cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası