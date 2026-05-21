Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde düzenlenen ve yoğun katılımın gözlendiği Poizi konseri sırasında, gençler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlak veren sözlü tartışma kısa sürede tekme ve tokatların havada uçuştuğu şiddetli bir kavgaya dönüştü. Eğlence amacıyla alanı dolduran çok sayıda vatandaşın şaşkın bakışları arasında birbirlerine acımasızca saldıran taraflar, etkinlik alanında kısa süreli bir paniğe ve arbedeye neden oldu. Çevredeki duyarlı vatandaşların araya girerek güçlükle sonlandırmaya çalıştığı ve müzik ziyafetini adeta gölgede bırakan o şiddet dolu anlar, o esnada alanda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

