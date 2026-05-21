Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan 37 yaşındaki beyin ve sinir cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Durmuş, evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç doktorun bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Durmuş (37), Atakum ilçesindeki evinde rahatsızlandı.

KURTARILAMADI

Dr. Durmuş, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDİASI

Durmuş'un kanser tedavisi gördüğü, kalp rahatsızlığı bulunduğu ve zayıflama iğnesi kullandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası