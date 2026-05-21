Petrol düştü, akaryakıta büyük indirim! Tabela bu gece değişiyor
Petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 5'lik düşüş sonrası akaryakıtta beklenen oluyor. Bugün zamlanan motorine yarın ise büyük bir indirim geliyor. Motorinin litresi yeniden 70 liranın altına inecek. İşte detaylar...
- Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyesine inerken, motorine 2 lira 35 kuruş indirim geldi.
- İndirimle birlikte motorinin litresi 70 liranın altına gerileyerek Batı'daki şehirlerde 67-68 lira, Doğu'daki şehirlerde ise 69-70 lira seviyelerine inecek.
- Dün motorine 1 lira 74 kuruş zam gelmişti.
- Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenerek hesaplanıyor.
- Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasası CIF ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol dün sabah saatlerinde 113 dolara kadar yükselirken, bu durum motorine zam olarak yansımıştı. Bugün itibarıyla motorine 1 lira 74 kuruş zam gelirken, petrol fiyatlarındaki yüzde 5'lik düşüş sonrası bu kez de indirim kararı alındı.
MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM
Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyesine inerken, motorine de büyük bir indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litresi 2 lira 35 kuruş ucuzlayacak.
MOTORİNİN LİTRESİ 70 LİRANIN ALTINA İNECEK
İndirimin ardından motorinin litresi yeniden 70 liranın altına gerileyecek. Motorinin litresi Batı'daki şehirlerde 67-68 lira seviyelerine, Doğu'daki şehirlerde ise 69-70 lira seviyelerine inecek.
21 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|65.03
|69.30
|33.89
|İstanbul Anadolu
|64.88
|69.15
|33.29
|Ankara
|66.00
|70.41
|33.87
|İzmir
|66.28
|70.68
|33.69
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.