Petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 5'lik düşüş sonrası akaryakıtta beklenen oluyor. Bugün zamlanan motorine yarın ise büyük bir indirim geliyor. Motorinin litresi yeniden 70 liranın altına inecek. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol dün sabah saatlerinde 113 dolara kadar yükselirken, bu durum motorine zam olarak yansımıştı. Bugün itibarıyla motorine 1 lira 74 kuruş zam gelirken, petrol fiyatlarındaki yüzde 5'lik düşüş sonrası bu kez de indirim kararı alındı.

MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM

Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyesine inerken, motorine de büyük bir indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litresi 2 lira 35 kuruş ucuzlayacak.

MOTORİNİN LİTRESİ 70 LİRANIN ALTINA İNECEK

İndirimin ardından motorinin litresi yeniden 70 liranın altına gerileyecek. Motorinin litresi Batı'daki şehirlerde 67-68 lira seviyelerine, Doğu'daki şehirlerde ise 69-70 lira seviyelerine inecek.

21 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 65.03 69.30 33.89 İstanbul Anadolu 64.88 69.15 33.29 Ankara 66.00 70.41 33.87 İzmir 66.28 70.68 33.69

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

