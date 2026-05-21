Türk futbolunda sezonun en önemli karşılaşmalarından biri için heyecan doruğa çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor, kupayı müzesine götürmek için Antalya'da kozlarını paylaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu final mücadelesinde görev yapacak hakem kadrosunu da açıkladı. Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olurken yedek yardımcı hakem görevini ise Gökhan Barcın yapacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk futbolunda sezonun kupalı final heyecanı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor, 22 Mayıs 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre dev final saat 20.45’te başlayacak.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE?

Ziraat Türkiye Kupası finaline Antalya ev sahipliği yapacak. Dev mücadele Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak.

