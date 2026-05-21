Sony, PlayStation Plus abonelik ücretlerine zam yapıldı. Şirket, artan küresel maliyetleri gerekçe gösterirken özellikle Türkiye’deki oyuncular yeni fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor…

Sony, PlayStation Plus abonelik sisteminde fiyat artışı yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Son açıklamaya göre zamlı tarifelerin Türkiye fiyatları belli oldu.

MEVCUT ABONELİKLER ETKİLENECEK Mİ?

Yapılan açıklamada en dikkat çekici detaylardan biri de mevcut üyeliklerin durumu oldu. Sony’nin açıklamasına göre mevcut aboneler birçok bölgede eski fiyatlarını koruyabilecek ancak Türkiye ve Hindistan bu uygulamanın dışında tutulacak. Bu da Türkiye’de mevcut abonelerin de zamdan etkileneceği anlamına geliyor.

PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE ESKİ FİYATLARI

Abonelik Planı Abonelik Fiyatı Essential 1 aylık 270 TL, 3 aylık 710 TL, 12 aylık 2 bin 160 TL Extra 1 aylık 405 TL, 3 aylık 1.148 TL, 12 aylık 3 bin 645 TL Deluxe 1 aylık 474 TL, 3 aylık 1.354 TL, 12 aylık 4 bin 266 TL

PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE YENİ FİYATLARI

Abonelik Planı Abonelik Fiyatı Essential 1 aylık 400 TL, 3 aylık 1020 TL, 12 aylık 2 bin 890 TL Extra 1 aylık 600 TL, 3 aylık 1.660 TL, 12 aylık 4 bin 810 TL Deluxe 1 aylık 710 TL, 3 aylık 1.960 TL, 12 aylık 5 bin 560 TL

