PlayStation Plus zamları belli oldu
Sony, PlayStation Plus abonelik ücretlerine zam yapıldı. Şirket, artan küresel maliyetleri gerekçe gösterirken özellikle Türkiye’deki oyuncular yeni fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor…
Sony, PlayStation Plus abonelik sisteminde Türkiye'deki fiyatları artırdığını duyurdu.
- Türkiye'de mevcut aboneler de zamdan etkilenecek.
- PlayStation Plus Essential aboneliği 1 aylık 400 TL, 3 aylık 1020 TL, 12 aylık 2890 TL olacak.
- PlayStation Plus Extra aboneliği 1 aylık 600 TL, 3 aylık 1660 TL, 12 aylık 4810 TL olacak.
- PlayStation Plus Deluxe aboneliği 1 aylık 710 TL, 3 aylık 1960 TL, 12 aylık 5560 TL olacak.
- Mevcut abonelik fiyatları ile yeni fiyatlar arasında önemli bir fark bulunmaktadır.
Sony, PlayStation Plus abonelik sisteminde fiyat artışı yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Son açıklamaya göre zamlı tarifelerin Türkiye fiyatları belli oldu.
MEVCUT ABONELİKLER ETKİLENECEK Mİ?
Yapılan açıklamada en dikkat çekici detaylardan biri de mevcut üyeliklerin durumu oldu. Sony’nin açıklamasına göre mevcut aboneler birçok bölgede eski fiyatlarını koruyabilecek ancak Türkiye ve Hindistan bu uygulamanın dışında tutulacak. Bu da Türkiye’de mevcut abonelerin de zamdan etkileneceği anlamına geliyor.
PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE ESKİ FİYATLARI
|Abonelik Planı
|Abonelik Fiyatı
|Essential
|1 aylık 270 TL, 3 aylık 710 TL, 12 aylık 2 bin 160 TL
|Extra
|1 aylık 405 TL, 3 aylık 1.148 TL, 12 aylık 3 bin 645 TL
|Deluxe
|1 aylık 474 TL, 3 aylık 1.354 TL, 12 aylık 4 bin 266 TL
PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE YENİ FİYATLARI
|Abonelik Planı
|Abonelik Fiyatı
|Essential
|1 aylık 400 TL, 3 aylık 1020 TL, 12 aylık 2 bin 890 TL
|Extra
|1 aylık 600 TL, 3 aylık 1.660 TL, 12 aylık 4 bin 810 TL
|Deluxe
|1 aylık 710 TL, 3 aylık 1.960 TL, 12 aylık 5 bin 560 TL
