İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık ile ilgili yeniden harekete geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Narlıdere'deki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Büyükışık'ın ölümü intihar olarak değerlendirilmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeniden harekete geçildiğini belirtti.

Bakan Gürlek, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Dorukhan Büyükışık davası sil baştan! 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Akın Gürlek'in konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gidiyor, adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Bu çerçevede Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi’nin koordinasyonunda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir.

Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.

Bu soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz."

