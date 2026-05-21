Bir faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı! Eski eş 10 yıl sonra itiraf etti
Denizli'de 2016 yılında boşandığı eşiyle annesinin evinden ayrılan Ayşen Aycan'dan bir daha haber alınamamıştı. Yeniden açılan dosyada 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Aycan'ın eski eşi Turgay B., 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti. Turgay B.'nin Ayşen Aycan'ı gömdüğünü söylediği yerde yapılan kazılarda ise henüz talihsiz kadına ait bir bulguya rastlanılmadı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında boşandığı eşiyle annesinin evinden ayrılan Ayşen Aycan'dan bir daha haber alınamamıştı. 10 yıldır faili meçhul olarak kalan dosyayı ele alan Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül koordinesinde kayıp Ayşen Aycan'a dair tüm delilleri titizlikle yeniden inceledi.
10 YIL SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında 19 Mayıs günü 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan eski eş Turgay B., emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. 10 yıl sonra eski eşini öldürdüğünü itiraf eden Turgay B., Ayşen Aycan'ı gömdüğü yeri de tarif etti.
TALİHSİZ KADINA AİT BULGUYA RASTLANILMADI
İşlemlerinin ardından cinayet zanlısı Turgay B., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Turgay B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayşen Aycan'ın gömüldüğü belirtilen alanda ise saat 20.00'a kadar çalışmalar sürdü. Sabah saatlerinde tekrar devam eden çalışmalar kapsamında şu ana kadar kazı çalışmasının yapıldığı alanda Ayşen Aycan'a ait herhangi bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.