Akaryakıtta tabela değişti! Güncel fiyat listesi belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! 21 Mayıs Perşembe gecesinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1,82 TL arttı, benzin fiyatı değişmedi. Son düzenleme sonrası İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 69,27 TL’ye yükseldi. Ankara ve İzmir’de ise 70 TL’yi geçti. Bu arada zammın ardından petrolde %-5 gerileme yaşandı. Orta Doğu’da müzakere beklentileri ve Hürmüz’den gemi geçişlerinin artması risk primini düşürdü.
- Motorin grubunda 21 Mayıs Perşembe gününden geçerli olmak üzere litre fiyatında 1,82 TL'lik artış oldu.
- Benzinde ise fiyatlar değişmedi.
- Brent petrolün varil fiyatı 110 doların altına gerileyerek 105,50 dolara fiyatlandı.
- ABD ve İran arasında müzakere ve anlaşma umutları petroldeki risk primini düşürdü.
- Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde artış yaşanması ve İran'ın güzergahından ilerleyen tankerler arz umutlarını artırdı.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatlarının günlerdir 110 doların üzerinde seyretmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında beklenen fiyat artışı bugünden itibaren pompaya yansıdı. Motorin grubunda 21 Mayıs Perşembe gününden geçerli olmak üzere litre fiyatında 1,82 TL’lik fiyat artışına gidildi. Benzinde ise fiyatlar değişmedi.
Son fiyat artışının ardından benzin ve motorin fiyatı 3 büyükşehirde şöyle gerçekleşti:
İstanbul Avrupa
-Benzin: 65,02 TL
-Motorin: 69,27 TL
İstanbul Anadolu
-Benzin: 64,87 TL
-Motorin: 69,15 TL
Ankara
-Benzin: 65,97 TL
-Motorin: 70,39 TL
İzmir
-Benzin: 66,26 TL
-Motorin: 70,67 TL
DİKKATLER ORTA DOĞU’DA
Bu arada dün iç piyasalarda gerçekleşen fiyat artışının ardından petrolde %-5 civarında düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı son 24 saatte 110 doların altına geriledi. Bu sabah petrolde 105,50 dolara fiyatlamalar öne çıkıyor. ABD ve İran arasında yeniden müzakere ve anlaşma umutları yükselirken, sınırlı da olsa artan iyimserlik, petroldeki risk primini bir miktar düşürdü.
HÜRMÜZ’DEN GEÇİŞLER ARTIYOR
Öte yandan son günlerde Hürmüz Boğazındaki gemi trafiğinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son 1 günde aralarında Asya’ya petrol taşıyan 3 büyük tankerin de bulunduğu yaklaşık 10 gemi kritik su yolundan geçiş yaptı. Bu gemilerin, İran'ın çizdiği güzergâh üzerinden ilerlediği ifade edildi. Söz konusu geçişler de petrol piyasasında arz umutlarını artırarak fiyatlar üzerindeki stresi azalttı.