Google, I/O 2026 etkinliğinde Android ekosistemini baştan değiştirebilecek yeni “Android Halo” sistemini duyurdu. Yapay zekâ merkezli yeni yapı; telefon, tablet, otomobil ve akıllı cihazları tek merkezde birleştirmeyi hedefliyor.

Google, düzenlediği I/O 2026 geliştirici konferansında Android ekosisteminin geleceğine yönelik en büyük yeniliklerinden birini duyurdu. “Android Halo” adı verilen yeni sistem, Android 17 sürümüyle birlikte kullanıcılara sunulacak.

Sistem, arka planda çalışan yapay zekâ ajanlarının hareketlerini kullanıcılara gösterecek. Yani telefonunuzda bir yapay zekâ ajanının sizin için hangi işi yürüttüğünü ve bu süreci takip edebileceksiniz.

Android Halo, yapay zeka asistanının durumunu ekranın üst kısmına gelen bir ikonla görünür ve takip edilebilir hâle gelmesini sağlayacak. Bu nedenle özelliğin ismi, ışıklı bir halka anlamına gelen halo kelimesinden türetilmiş.

Android Halo'nun, yine yeni duyurulan Gemini Spark ile birlikte çalışması bekleniyor.

Google henüz resmi bir açıklama yapmasa da bu halkanın selfie kamerası etrafında konumlanabileceği belirtiliyor.



