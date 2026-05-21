Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin öne çekildiğini duyurdu. Buna göre normalde haziran ayında yapılması planlanan ödemeler, mayıs ayının son haftasında yapılacak. Peki, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneklerinin bayram öncesinde hesaplara yatacağını duyurdu. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, mayıs ayına ilişkin İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’nin yanı sıra Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerinin de aynı tarihte gerçekleştirileceğini belirtti.

Ödemelerin, sistemde IBAN bilgisi bulunan vatandaşlar için banka hesapları üzerinden, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşlar için ise PTT aracılığıyla yapılacağı ifade edildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Işıkhan tarafından yapılan açıklamada; "5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız.

Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz.

Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız." ifadelerini kullandı.

