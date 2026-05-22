Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorin fiyatlarında indirim geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatlarında son durum...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansımayı sürdürürken, motorin fiyatlarında yeni bir indirim uygulandı. Son düzenlemeyle birlikte motorinin litre fiyatında 2 lira 33 kuruşluk düşüş gerçekleşti.

Bir gün önce motorine 1 lira 82 kuruş zam yapılmıştı. Yeni indirimin ardından akaryakıt tabelaları yeniden güncellendi.

22 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 65,02 TL, motorinin litre fiyatı 66,97 TL ve LPG’nin litre fiyatı 33,89 TL oldu.

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzinin litre fiyatı 64,86 TL, motorinin litre fiyatı 66,82 TL ve LPG’nin litre fiyatı 33,29 TL olarak kaydedildi.

Başkent Ankara’da benzinin litre fiyatı 65,99 TL’ye yükselirken motorin 68,08 TL’den satılıyor. LPG’nin litre fiyatı ise 33,87 TL seviyesinde bulunuyor.

İzmir’de ise benzinin litre fiyatı 66,27 TL, motorinin litre fiyatı 68,35 TL ve LPG’nin litre fiyatı 33,69 TL olarak açıklandı.

22 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 65.02 66.97 33.89 İstanbul Anadolu 64.86 66.82 33.29 Ankara 65.99 68.08 33.87 İzmir 66.27 68.35 33.69

