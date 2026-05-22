Site aidatlarına yönelik düzenlemelerden ilki Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili açıklamasında "Site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM'de kabul edilen 634 sayılı 'Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan düzenleme ile artık site yönetimi sene başında ya da çoğunluk tarafından karar alınamama durumunda site aidatlarına sadece devletin belirlediği Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda site yönetiminin fiyat belirleme yetkisinin vatandaşlara aktarıldığını vurguladı.

Bakan Kurum, yönetim planı değişikliği için 3’te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildiğini de belirterek site yönetimlerinin keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Site aidatlarında yeni dönem! Artık keyfi zam yapılamayacak

Bakan Kurum'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse o adımları atıyoruz.

Site aidatlarına yönelik düzenlemelerimizden ilki Resmi Gazete’de yayımlandı.

Site yönetiminin fiyat belirleme yetkisi vatandaşa aktarıldı.

Yönetim planı değişikliği için 3’te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi.

Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Hayırlı, uğurlu olsun."

YENİ DÜZENLEME NELER GETİRDİ?

Yeniden Değerleme Oranı veya sitenin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek yeni tutarın kesinleşmesi için 3 ay içinde de kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.

İlk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek.

Bu katılım oranı sağlanmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek.

Böylece son aidat tutarına site yöneticileri değil kat malikleri kurulu üyeleri yani site sakinleri belirlemiş olacak.

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 3'TE 2 ÇOĞUNLUK YETERLİ OLACAK

Toplu yapılardaki yönetim planlarının değiştirilmesi kat malikleri adına temsilciler kurulunun 5'te 4 çoğunluk koşulu 3'te 2 olarak düzenlendi.

