İhlas Haber Ajansı
Erzincan’da sağanak! Cadde ve sokaklar su altında kaldı
Erzincan’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar günlük hayatta zor anlar yaşadı.
Kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Özellikle altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oluştu.
Sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerlemek zorunda kalırken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte güçlük yaşadı. Yağışın ardından kent merkezinde ilginç görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak su dolu yollarda yürümeyi tercih ederken, bazıları ise ıslanmamak için kamyonet kasalarında yolculuk yaptı.
Yetkililer, yağışlı havaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
