Türkiye Gazetesi
CHP'nin sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu hamlesi!
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'nin resmi sosyal medya hesabı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıkardı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada, mevcut parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti yönetimine dönmesine karar verdi.
- Mahkeme, mevcut parti yönetiminin "tedbiren" görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti yönetimine dönmesine karar verildi.
- Kararın ardından CHP'nin resmi sosyal medya hesabının Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip etmeyi bıraktığı görüldü.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada mutlak butlan kararı verdi.
KILIÇDAROĞLU YENİDEN GÖREVE
Mahkeme, mevcut parti yönetiminin "tedbiren" görevden uzaklaştırılmasına ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti yönetimine dönmesine karar verdi.
KILIÇDAROĞLU TAKİPTEN ÇIKARILDI
Sürecin ardından CHP’nin resmi sosyal medya hesabında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Partinin resmi hesabının takip ettiği hesaplar arasından Kemal Kılıçdaroğlu’nu çıkardığı görüldü.
