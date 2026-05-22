Hatay sağanak yağışa teslim! Hayvan pazarını sel vurdu
Hatay'da etkili olan yağışlı havayla birlikte caddeler göle dönerken, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını da su bastı. Hayvanlarını can havliyle kurtaran esnaf, bazı hayvanların da sel sularında telef olduğunu belirtti.
- Dörtyol ilçesinde şiddetli yağış caddelerde su birikintilerine neden oldu.
- Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarı su altında kaldı.
- Üreticiler, su basan pazardaki hayvanları kurtarmaya çalıştı.
- Bazı hayvanlar ve yemler telef oldu.
- Dere taşması sonucu çadırlar su içinde kaldı.
- Bölgede yağışların yıkıma ve afete yol açtığı belirtildi.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde, dün akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Dörtyol ilçesinde yağışla birlikte caddeler göle dönerken, Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarını da su bastı.
YIKIM VE AFET YAŞANDI
Su basan pazardaki hayvanlar, üreticiler tarafından kurtarıldı. Bölgede yağışların yıkıma ve afete yol açtığını ifade eden Utku Kartal, kent genelinde yağışın aralıklarla etkili olduğunu belirtti.
BAZI HAYVANLAR TELEF OLDU
Hayvanların ve yemlerin telef olduğunu belirten bir üretici, "Burası Dörtyol hayvan pazarı. Yağışla birlikte hayvanlarımız ve yemlerimiz telef oldu. Hayvanlarımıza verecek yemimiz bile kalmadı ve mağdur durumdayız" ifadelerini kullandı.
"HAYVANLARIMIZI KENDİ İMKANLARIMIZLA KURTARDIK"
Derenin taşmasıyla çadırların su içinde kaldığını ifade eden Mehmet Yılmaz ise "Dere taştı, çadırlarımız su içerisinde. Hayvanlarımızı kendi imkanlarımızla kurtardık. Zararımız, ziyanımız sabah belli olacak" diye konuştu.
DEFNE’DE TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
Öte yandan Defne ilçesine bağlı Aknehir Mahallesi de sel sularına teslim oldu. Mahalledeki tarım arazileri su altında kalırken, su basan evler büyük hasar gördü. Su seviyesinin yükselmesiyle eşyaların sular içinde kaldığı evlerde, özellikle teknolojik aletler kullanılmaz hale geldi.