Hatay'da etkili olan yağışlı havayla birlikte caddeler göle dönerken, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını da su bastı. Hayvanlarını can havliyle kurtaran esnaf, bazı hayvanların da sel sularında telef olduğunu belirtti.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde, dün akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Dörtyol ilçesinde yağışla birlikte caddeler göle dönerken, Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarını da su bastı.

YIKIM VE AFET YAŞANDI

Su basan pazardaki hayvanlar, üreticiler tarafından kurtarıldı. Bölgede yağışların yıkıma ve afete yol açtığını ifade eden Utku Kartal, kent genelinde yağışın aralıklarla etkili olduğunu belirtti.

Hatay sağanak yağışa teslim! Hayvan pazarını sel vurdu

BAZI HAYVANLAR TELEF OLDU

Hayvanların ve yemlerin telef olduğunu belirten bir üretici, "Burası Dörtyol hayvan pazarı. Yağışla birlikte hayvanlarımız ve yemlerimiz telef oldu. Hayvanlarımıza verecek yemimiz bile kalmadı ve mağdur durumdayız" ifadelerini kullandı.

"HAYVANLARIMIZI KENDİ İMKANLARIMIZLA KURTARDIK"

Derenin taşmasıyla çadırların su içinde kaldığını ifade eden Mehmet Yılmaz ise "Dere taştı, çadırlarımız su içerisinde. Hayvanlarımızı kendi imkanlarımızla kurtardık. Zararımız, ziyanımız sabah belli olacak" diye konuştu.

Hatay sağanak yağışa teslim! Hayvan pazarını sel vurdu

DEFNE’DE TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Öte yandan Defne ilçesine bağlı Aknehir Mahallesi de sel sularına teslim oldu. Mahalledeki tarım arazileri su altında kalırken, su basan evler büyük hasar gördü. Su seviyesinin yükselmesiyle eşyaların sular içinde kaldığı evlerde, özellikle teknolojik aletler kullanılmaz hale geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası