Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'i ziyaret etti. Özdağ burada yaptığı açıklamada "Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz." dedi.

Yaklaşık 15 dakikalık görüşme sonrası Özdağ, Özel ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e ziyaret! 'Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz'

Türk demokrasisinin "ağır bir krizden geçtiğini" vurgulayan Özdağ, "Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken, herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek, demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir." dedi.

"KEŞKE HİÇ BÖYLE BİR KARAR ALINMASAYDI"

Devleti ve demokrasiyi savunmak için CHP Genel Merkezi'nde olduklarını belirten Özdağ, "Keşke hiç böyle bir karar alınmasaydı." diye konuştu.

"BİZ DE BU MÜCADELENİN İÇERİSİNDEYİZ"

Özdağ, Özgür Özel'e ithafen de "Sayın Genel Başkanım, size ve arkadaşlarınıza içtenlikle demokrasi ve hukuk mücadelenizde başarılar dilerim. Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel de Özdağ'a genel merkeze gerçekleştirdiği "dayanışma ziyareti" için teşekkürlerini iletti.

