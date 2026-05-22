Trump duyurdu! Polonya'ya 5 bin ek asker gönderiyor
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’ya 5 bin ek asker göndereceklerini duyurdu.
Dünya 2 dk önce
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Polonya'ya 5 bin ek asker göndereceklerini duyurdu.
- Bu karar, Polonya'nın mevcut cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin 2025 yılında yapılan seçimde zafer elde etmesiyle ilişkilendirildi.
- Trump, desteklemekten gurur duyduğu Nawrocki ile olan ilişkisini de vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Polonya’ya 5 bin ek asker göndereceklerini belirtti.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin 2025 yılında yapılan seçimde zafer elde ettiğini hatırlatan Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Desteklemekten gurur duyduğum Polonya'nın mevcut cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin başarıyla geride bıraktığı seçimi ve kendisiyle olan ilişkimizi göz önünde bulundurarak, ABD’nin Polonya'ya 5 bin ek asker göndereceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum"
