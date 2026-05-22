64 yıllık Türkiye Kupası’nda 41. defa Türk teknik adam şampiyon olacak. Kupa, üç yıl aradan sonra bir Anadolu takımına gidecek. Trabzonspor ile Konyaspor, kupa şampiyonluğu için Antalya’da karşı karşıya gelecek…

Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon tarihî bir final oynanacak. Trabzonspor ile Konyaspor, kupada ilk kez finalde karşı karşıya gelecek. Son üç sezondur İstanbul takımlarına giden kupa bu defa Anadolu’ya taşınacak. 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor bu akşam 20.45’te Antalya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı ligin en tecrübeli hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek. Anadolu finali ATV’den naklen ekranlara gelecek.

Türkiye Kupası basın toplantısı

TEKKE YA DA PALUT

Son üç sezonda kupanın birini Beşiktaş’a birini de Galatasaray’a kaptıran Trabzonspor üst üste çıktığı üçüncü finalde bu defa şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Tarihinde ilk ve tek kupasını 2017-18 sezonunda kazanan Konyaspor ise altı yıl aradan sonra ikinci kupa peşinde. 64 yıllık Türkiye Kupası’nda, daha önce Türk teknik direktörler 40 defa mutlu sona ulaştı. Kupa, 41. defa bir Türk teknik adamın; Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut’un ellerinde havaya yükselecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor

Onana

Pina

Savic

Nwaiwu

Mustafa

Bouchouari

Oulai

Zubkov

Muçi

Augusto

Onuachu

Konyaspor

Bahadır

Uğurcan

Nagalo

Adil

Berkan

Jevtovic

Melih

Deniz Türüç

Gonçalves

Bardhi

Muleka

