Trabzonspor - Konyaspor finalinin muhtemel 11'leri
64 yıllık Türkiye Kupası’nda 41. defa Türk teknik adam şampiyon olacak. Kupa, üç yıl aradan sonra bir Anadolu takımına gidecek. Trabzonspor ile Konyaspor, kupa şampiyonluğu için Antalya’da karşı karşıya gelecek…
- Bu sezon kupayı Anadolu'ya taşıyacak finalin hakemi Halil Umut Meler olacak.
- Kupayı son üç sezondur İstanbul takımlarına kaptıran Trabzonspor, üst üste çıktığı üçüncü finalde şampiyonluk hedefliyor.
- Tarihinde ilk ve tek kupasını 2017-18 sezonunda kazanan Konyaspor, altı yıl aradan sonra ikinci kupa peşinde.
- 64 yıllık Türkiye Kupası'nda daha önce Türk teknik direktörler 40 defa mutlu sona ulaştı, bu kupa 41. defa bir Türk teknik adamın ellerinde yükselecek.
Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon tarihî bir final oynanacak. Trabzonspor ile Konyaspor, kupada ilk kez finalde karşı karşıya gelecek. Son üç sezondur İstanbul takımlarına giden kupa bu defa Anadolu’ya taşınacak. 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor bu akşam 20.45’te Antalya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı ligin en tecrübeli hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek. Anadolu finali ATV’den naklen ekranlara gelecek.
TEKKE YA DA PALUT
Son üç sezonda kupanın birini Beşiktaş’a birini de Galatasaray’a kaptıran Trabzonspor üst üste çıktığı üçüncü finalde bu defa şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Tarihinde ilk ve tek kupasını 2017-18 sezonunda kazanan Konyaspor ise altı yıl aradan sonra ikinci kupa peşinde. 64 yıllık Türkiye Kupası’nda, daha önce Türk teknik direktörler 40 defa mutlu sona ulaştı. Kupa, 41. defa bir Türk teknik adamın; Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut’un ellerinde havaya yükselecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Onana
Pina
Savic
Nwaiwu
Mustafa
Bouchouari
Oulai
Zubkov
Muçi
Augusto
Onuachu
Konyaspor
Bahadır
Uğurcan
Nagalo
Adil
Berkan
Jevtovic
Melih
Deniz Türüç
Gonçalves
Bardhi
Muleka