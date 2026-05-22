Beşiktaş üzerindeki negatif havayı sistemli şekilde dağıtacak. Kartal’ın yeni sportif direktörü Zeki Önder Özen, her sezon farklı oyun anlayışına göre kurulan kadroların maaş yükünü artırdığı ve takım kimliğini yok ettiğini söyledi.

MURAD TAMER - Yeni sezon öncesi futbol yapılanmasını yeniden şekillendirmeye hazırlanan Beşiktaş’ta sportif direktörlük görevine getirilen Zeki Önder Özen, siyah beyazlı yönetimin önüne kapsamlı bir yol haritası koydu. Başkan Serdal Adalı ile yaptığı ilk görüşmede Özen’in, “günü kurtarma” hamlelerinden çok, kulübü yeniden sürdürülebilir şekilde zirve yarışına sokacak bir model üzerinde durduğu öğrenildi. En büyük hatanın teknik direktörlere göre sürekli değişen transfer politikaları olduğu vurgulayan Önder Özen, bu durumun takım kimliğini kökünden yok ettiğini söyledi.

Önder Özen

YÖNETİM BEĞENDİ

Buna göre Beşiktaş artık her teknik adam değişiminde futbol anlayışını da değiştirmeyecek. Kulüp önce kendi oyun kimliğini belirleyecek, ardından bu yapıya uygun teknik direktör tercihleri yapılacak. Transfer için de Balkanlar, Fransa-Afrika hattı ve gurbetçi oyuncu havuzunun yakın takibe alınmasını isteyen tecrübeli futbol adamı, altyapı ile A takım arasında daha güçlü bir geçiş sistemi kurulmasını talep etti. Transfer edilecek her oyuncunun da satılabilir olmasına dikkat edilecek. Yönetim cephesinin de Özen’in sunduğu uzun vadeli modeli beğendiği öğrenildi.

OZEN’E BAĞLI OLACAK

Serkan Reçber’in istifasının ardından scout organizasyonunun başına yeninden Eduard Graf geçecek. Reçber’in göreve gelmesinden sonra pasif kalan Graff, sportif direktör Zeki Önder Özen’e bağlı şekilde görev yapacak. Yeni yapılanmada transfer, scouting ve oyuncu izleme süreçlerinin tek merkezden yönetilmesi hedeflenirken, son karar merciinin Önder Özen olacağı öğrenildi.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR AMA…

Ersin Destanoğlu’nun menajeri, Ümraniye’de futbol komitesi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yurtdışından teklifler alan Ersin Destanoğlu’nun, sözleşme şartlarının iyileştirilmesi hâlinde takımda kalmak istediği öğrenildi. Taraflar, millî takım kampının ardından yeniden masaya oturacak. Bu arada Ersin’in durumuna bakılmaksızın yeni bir kaleci transfer edileceği ifade edildi.

