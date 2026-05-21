Beşiktaş'la anılan Shakhtar Donetsk Teknik Direktör Arda Turan, Kolos ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Shakhtar Donetsk ile ilk yılında Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Turan'ın Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edildi.

Shakhtar Donetsk'in Kolos ile oynadığı maçın ardından basın toplantısında konuşan Arda Turan, Beşiktaş iddialarını cevapladı.

"BENİM İÇİN BİR ONUR, GURUR"

Siyah beyazlılar ile anılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyn Turan, "Beşiktaş gibi bir büyük takımla ismimin anılması benim için bir onur, gurur. Ancak yönetimimizle birlikte büyük hayaller kurduk. Geleceğim oldukça açık." diye konuştu.

