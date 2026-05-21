Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması: 'Benim için gurur' sözleriyle cevapladı
Beşiktaş'la anılan Shakhtar Donetsk Teknik Direktör Arda Turan, Kolos ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Spor
Shakhtar Donetsk'te görev yapan Arda Turan'ın Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığına dair çıkan iddialara cevap verdiği belirtildi.
- Arda Turan, Beşiktaş gibi büyük bir takımla isminin anılmasının kendisi için bir onur ve gurur olduğunu ifade etti.
- Ancak Arda Turan, yönetimleriyle birlikte büyük hayaller kurduklarını ve geleceğinin oldukça açık olduğunu belirtti.
Shakhtar Donetsk ile ilk yılında Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşayan Arda Turan'ın Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edildi.
Shakhtar Donetsk'in Kolos ile oynadığı maçın ardından basın toplantısında konuşan Arda Turan, Beşiktaş iddialarını cevapladı.
"BENİM İÇİN BİR ONUR, GURUR"
Siyah beyazlılar ile anılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyn Turan, "Beşiktaş gibi bir büyük takımla ismimin anılması benim için bir onur, gurur. Ancak yönetimimizle birlikte büyük hayaller kurduk. Geleceğim oldukça açık." diye konuştu.
