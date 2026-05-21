Katılım bankacılığı sisteminde en yaygın kullanılan finansman yöntemlerinden biri olan murabaha, Türkiye’de taşıt, konut, ihtiyaç ve ticari finansman işlemlerinde uygulanıyor. Faizsiz finans modeli olarak öne çıkan sistemin işleyişi ve kullanım alanları son dönemde yeniden gündeme geldi. Peki, Türkiye’de murabaha uygulamaları nelerdir?

Türkiye’de katılım bankalarının sunduğu finansman modelleri arasında yer alan murabaha sistemi, özellikle faizsiz bankacılık anlayışı nedeniyle dikkat çekiyor. Bankanın bir malı satın alıp üzerine belirli bir kâr ekleyerek müşteriye vadeli satmasına dayanan yöntem; bireysel ve ticari birçok işlemde kullanılıyor.

TÜRKİYE'DE MURABAHA UYGULAMALARI NELERDİR?

Murabaha sistemi Türkiye’de daha çok katılım bankaları tarafından uygulanıyor. Bu yöntemde banka, müşterinin almak istediği ürünü satın alıyor ve üzerine önceden belirlenen bir kâr oranı ekleyerek müşteriye vadeli şekilde satıyor. Böylece doğrudan faizli kredi yerine ticaret temelli bir finansman modeli oluşturuluyor.

Sistem; taşıt finansmanı, konut finansmanı, iş yeri finansmanı, ihtiyaç finansmanı ve ticari ürün alımlarında kullanılıyor. Murabaha işlemlerinde ürünün maliyeti, bankanın kâr oranı ve ödeme planı sözleşmede açık şekilde belirtiliyor. Bu nedenle sistemde şeffaflık önemli bir unsur olarak kabul ediliyor. Özellikle faiz hassasiyeti bulunan müşteriler için alternatif finansman modeli olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünün büyümesiyle birlikte murabaha işlemlerinin kullanım alanı da genişledi. Otomobil, beyaz eşya, elektronik ürün ve ticari ekipman finansmanlarında yöntemin daha sık kullanıldığı görülüyor.

MURABAHANIN KAÇ TÜRÜ VARDIR?

Murabaha sistemi, bireysel ve ticari finansman ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde uygulanabiliyor. İşlemin yapısına, taraflar arasındaki anlaşmaya ve kullanım alanına göre çeşitli murabaha türleri bulunuyor. Katılım bankaları, müşterinin ihtiyacına uygun modele göre finansman sağlıyor.

En yaygın kullanılan yöntemlerden biri klasik murabaha modelidir. Bu yöntemde banka, satın alınacak ürünü temin ederek üzerine belirlenen kâr oranını ekliyor ve müşteriye peşin ya da taksitli şekilde satış yapıyor. Özellikle taşıt finansmanı ve bireysel ihtiyaç finansmanlarında bu sistem sık tercih ediliyor.