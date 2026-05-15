Murabaha ile konvansiyonel kredi arasındaki farklar, son dönemde finansman modellerini araştıran vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle faizsiz finans prensiplerine uygun alternatiflere yönelen yatırımcılar, katılım bankacılığı uygulamalarını daha yakından inceliyor.İki sistem arasındaki temel ayrım gelir modelinin "faiz mi yoksa ticari kâr mı?" olduğunda ortaya çıkıyor. Peki, murabaha ile Kovansiyonel Kredi Arasındaki Farklar neler?

Murabaha ile konvansiyonel kredi arasındaki farklar, son yıllarda faizsiz finans sistemine yönelik ilginin artmasıyla birlikte daha fazla araştırılıyor. Faiz hassasiyeti bulunan bireyler ve işletmeler için alternatif bir yöntem olarak öne çıkan Murabaha, İslami finansın en yaygın kullanılan araçları arasında yer alıyor. Peki, murabaha klasik kredilerden hangi noktada ayrılıyor?

Murabaha ile Kovansiyonel Kredi Arasındaki Farklar neler?





Murabaha ile Kovansiyonel Kredi Arasındaki Farklar neler?

MURABAHA İLE KOVANSİYONEL KREDİ ARASINDAKİ FARKLAR

Murabaha ile konvansiyonel kredi arasındaki temel fark, finansman modelinin dayandığı sistemdir. . İkisi arasındaki farkları şöyle listeleyebiliriz:

Murabaha, İslami finans prensipleri çerçevesinde yürütülen bir finansman yöntemidir. Murabaha yönteminde banka doğrudan nakit borç vermek yerine, müşterinin talep ettiği ürünü satın alır ve üzerine belirlenen kâr oranını ekleyerek vadeli şekilde müşteriye satar. Konvansiyonel kredide ise banka müşteriye doğrudan para sağlar ve geri ödeme sürecinde faiz geliri elde eder.

İslami finans anlayışına göre murabaha ticarete dayalı bir işlem olarak değerlendirilir. Bu sistemde kazanç, malın satışından doğan kâr üzerinden oluşur, faiz içermez.

Murabaha işlemlerinde satın alınan ürün, maliyet bedeli ve uygulanacak kâr oranı taraflar arasında açık şekilde belirtilir. Böylece süreç daha şeffaf ilerler. Konvansiyonel kredilerde ise finansman doğrudan nakit üzerinden yürütüldüğü için aynı ticari alım-satım yapısı bulunmaz.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAGİM Katılım bankalarının fon toplama ve fon kullandırmada klasik bankacılıktan işleyiş farkı nedir?

MURABAHA HELAL MİDİR?

​Din İşleri Yüksek KuruluBu bağlantı yeni sekmede açılacak. tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şöyledir: “Murabaha bir malın maliyetinin müşteriye bildirilmesini takiben maliyetin üzerine kâr eklenerek satılmasıdır. Buna göre bir malı peşin olarak satın alma imkânı bulamayan bir kimsenin, herhangi bir katılım bankasına giderek, söz konusu malı satın alıp kendisine taksitle satmasını talep etmesinde; katılım bankasının da müşterinin istediği malı peşin satın alarak üzerine kâr payı da ekleyip vadeli olarak müşteriye satmasında dinen bir sakınca yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; malın satışının ilk önce katılım bankasına gerçekleştirilmesi, sonra da katılım bankasının bu malı müşteriye satmasıdır. Bu alışverişte bahse konu malı satan firmanın muhatabı katılım bankası, katılım bankasının muhatabı da müşteri olmalıdır. Yani alınan malın faturası katılım bankasına kesilmeli, daha sonra yapılacak bir akitle de müşteriye satılmalıdır. Bunun mümkün olmaması halinde en azından; malı ilk önce katılım bankası adına satın alması için “katılım bankasının müşteriye yazılı bir vekâletname vermesi” ve katılım bankası ile müşteri arasında bundan sonra yapılacak sözleşmeye, “söz konusu malın, katılım bankası tarafından müşteriye satıldığına dair” bir cümle eklenmesi gerekir.