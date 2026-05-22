Honduras'ta katliam! İki ayrı saldırıda 6'sı polis 24 kişi öldürüldü
Honduras'ın kuzeyinde organize suç örgütleri iki ayrı saldırı düzenledi. Saldırılarda 6’sı polis, 18'i sivil olmak üzere 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyindeki Trujillo bölgesinde tarım işçilerine ateş açan silahlı kişiler 18 kişiyi öldürdü.
24 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Guatemala sınırına yakın Omoa bölgesinde ise polis konvoyuna pusu kuruldu. İki ayrı saldırıda 6 polis ile 18 sivil hayatını kaybetti.
Savcılık Sözcüsü Yuri Mora, yerel televizyon kanalı HCH’ye yaptığı açıklamada, "İki ayrı noktada çalışan ekiplerimiz bulunuyor. İlk ekip şu ana kadar 13 cenazenin kimliğini tespit etti, ikinci ekip ise hayatını kaybeden 6 kişinin kaydını tuttu." dedi.
"BURADA ARTIK HUZUR KALMADI"
Katliamın yaşandığı Rigores köyüne komşu bir topluluğun lideri ise bölgede güvenliğin kalmadığını belirterek, "Çevrede silah sesleri hiç eksik olmuyor. Burada artık huzur kalmadı. İnsan bir gözü açık, diğer gözü kapalı uyuyor." ifadelerini kullandı.
BÖLGEDE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ OLAY
Güvenlik Bakanı Gerzon Velasquez, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlerin büyük ihtimalle uzun namlulu silahlarla öldürüldüğünü söyledi. Saldırıyı "korkunç" olarak nitelendiren Velasquez, yaşananların bölgede benzeri görülmemiş bir olay olduğunu ancak söz konusu alanın uzun yıllardır uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteler ve tarım arazilerinin işgali nedeniyle çatışma içinde bulunduğunu ifade etti.
Saldırıların, Kongre’nin organize suçla mücadele kapsamında yeni güvenlik reformlarını kabul ettiği haftada gerçekleşmesi dikkati çekti. Hükümet ise son yıllarda ülkedeki cinayet oranlarının düştüğünü savunuyordu.