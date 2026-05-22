Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Mehmet Rahşan tutuklandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden Mehmet Rahşan tutuklanırken, 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
- Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 ilde 25 adrese operasyon düzenlenmişti.
- Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
- Sağlık kontrolü ve kan, saç örnekleri alımının ardından 9 şüpheli serbest bırakıldı.
- Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 9'una yurt dışı çıkış yasağı veya adli kontrol kararı verildi.
- Tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilen şüpheli Mehmet Rahşan tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla’da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edilmişti. Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9’u serbest bırakılırken, 11’i adliyeye sevk edilmişti.
MEHMET RAHŞAN TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 11 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı’, Yaşar Özdaş, Hakan Aydın, hakkında ise ‘yurt dışı çıkış adli kontrol’ kararı verilirken, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklandı.