Ülke genelinde hafta başı etkili olan yağışlı ve kapalı hava devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege ve Akdeniz'de yerel kuvvetli yağışların bugün de devam edeceğini duyurdu.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla geçtiğimiz hafta yaz mevsimini yaşayan ülke genelinde, bu hafta ise kapalı ve yağışlı hava hakim. Bugün de hava sıcaklığının ülkemizin batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) altında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA, EGE VE AKDENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir de kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yağışların öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı ve güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde ve kuzey kıyılarında yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

