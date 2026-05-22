Marmara, Ege, Akdeniz... Meteoroloji uyardı; sağanak yağış göz açtırmayacak
Ülke genelinde hafta başı etkili olan yağışlı ve kapalı hava devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege ve Akdeniz'de yerel kuvvetli yağışların bugün de devam edeceğini duyurdu.
- Hava sıcaklıkları ülkemizin batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerinin 2-4 derece altında seyredecek.
- Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
- Rüzgar, batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
- Marmara Bölgesi'nin batı ve güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.
- Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarında yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
- Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla geçtiğimiz hafta yaz mevsimini yaşayan ülke genelinde, bu hafta ise kapalı ve yağışlı hava hakim. Bugün de hava sıcaklığının ülkemizin batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) altında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA, EGE VE AKDENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir de kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yağışların öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın Batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı ve güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 25°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde ve kuzey kıyılarında yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 27°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı