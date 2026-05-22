İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı! Karar Resmi Gazete'de
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.
Kararda, işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.
EYLÜL AYINDA KAYYUM ATANMIŞTI
Can Holding’e yönelik yapılan operasyon kapsamında geçtiğimiz eylül ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nı yönetmek ve temsil etmek üzere YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Avukat Mehmet Çiçek kayyum olarak atanmıştı.
Yapılan açıklamada, üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edeceği belirtilerek, "Hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır." bilgisi paylaşılmıştı.