Özgür Özel başkanlığındaki olağanüstü MYK toplantısı 5 saat sürdü. Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Özel, "Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yarın Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracağız" dedi.

CHP, 38. Olağan Kurultayı davasında mahkeme 'mutlak butlan' kararı verdi. Ardından Özgür Özel başkanlığında CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü MYK toplantısı düzenlendi. Özgür Özel, 5 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

İşte Özel'in konuşmasından öne çıkan satır başları;

Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz. Gecenin bu vaktinde buradasınız. Bizim hikayemiz Mayıs 2023'te başladı. Mayısın 14'ünde bilemediniz 28'inde Türkiye'yi bir büyük zaferle birlikte yeniden ayağa kaldırmaya, demokratikleştirmeye, zenginleştirmeye ve o seçimi kazanmaya çok istekliydik. Bütün Türkiye çok istekliydi. Bir değişim umudu vardı, o seçimleri kaybettik. O seçimlerin kaybında en büyük sorumluluk CHP'deydi. Kurultayı kazanmamız hazmedilmedi. Konforlu muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum.

YÜKSEK SEÇİM KURULU’NA BAŞVURACAĞIZ

Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz. Biz bugün ilk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yarın Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracağız

