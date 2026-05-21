Kurban Bayramı öncesinde bankaların ve Borsa İstanbul’un çalışma düzeni netleşti. 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde işlem yapacak vatandaşlar, bankaların açık olup olmayacağını ve borsa seans saatlerini araştırmaya başladı.

2026 Kurban Bayramı tatili öncesinde milyonlarca yatırımcı ve banka müşterisi gözünü resmi çalışma takvimine çevirdi. Özellikle idari izin kararının ardından bankaların mesai düzeni, Borsa İstanbul’un işlem saatleri ve takas tarihleri en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, 25-26 Mayıs bankalar ve borsanın çalışma saatleri...

BANKALAR BAYRAM TATİLİNE NE ZAMAN GİRİYOR 2026?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü bankalar normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Kurban Bayramı kapsamında kamu çalışanlarına yönelik idari izin uygulanacak olsa da özel sektör bankaları bu kapsamda değerlendirilmiyor. Bu nedenle vatandaşlar pazartesi günü şubelerden işlem yapabilecek, EFT, havale ve FAST işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bankaların arefe günü olan 26 Mayıs 2026 Salı günü ise yarım gün çalışması bekleniyor. Öğle saatlerine kadar açık olacak bankalar, bayram tatili nedeniyle öğleden sonra hizmet vermeyecek. Mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemleri ise bayram boyunca kullanılmaya devam edecek.

BORSA BAYRAM TATİLİNE NE ZAMAN GİRİYOR?

Borsa İstanbul’da 25 Mayıs Pazartesi günü işlemler normal seans düzeninde devam edecek. Yatırımcılar hisse senedi, vadeli işlem ve diğer piyasa işlemlerini standart saatler içerisinde gerçekleştirebilecek.

26 Mayıs 2026 Salı günü ise Kurban Bayramı arefesi nedeniyle Borsa İstanbul’da yarım gün işlem yapılacak. Seanslar saat 13.00 itibarıyla sona erecek ve piyasalar bayram tatiline girecek.

Bayram tatili nedeniyle yatırımcıların nakit ve hisse transfer planlamalarını işlem ve takas tarihlerine göre yapmaları gerektiği belirtiliyor.

