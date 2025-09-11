Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Show TV, Habertürk... TMSF hepsine el koydu, peki şimdi ne olacak?

Bu sabah Can Holding'e yönelik 'suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken ekipler belirlenen adreslere gitti. Bununla birlikte Can Holding bünyesindeki 121 şirkete de el konuldu.

HANGİ ŞİRKETLERE EL KONULDU?

Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geçerken bundan sonra ne olacağı ve 121 şirketin içinde hangi firmaların bulunduğu da merak konusu oldu.

Habertürk ve Show TV'nin yanı sıra Energy Akaryakıt istasyonları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Golden Hill otelleri, Özel Mediza Hastanesi, Vip Transport, Awox, Seikon, Telefox, Televizyon Yayıncılık gibi şirketlerin sahibi olan Can Holding’in değişik sanayi kollarında faliyet gösteren küçük çaplı 110 civarında da şirketi bulunuyordu.

Holdingin sitesinde faaliyet alanları bu şekilde gösteriliyor

TMSF ŞİRKETLERİ NASIL YÖNETECEK?

Mahkeme kararıyla şirketlere el konulduğunda söz konusu şirketler, geçici olarak TMSF yönetimine devredilir. Bu şekilde şirketlerin faaliyetlerini devam ettirmesi, istihdamın korunması ve ülke ekonomisine katkısının sürdürülmesi hedeflenir.

TMSF'nin resmi sitesinde konuya ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

"Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle, mevcut halin sürdürülebilir olmadığının tespit edilmesi durumunda, şirketin yahut varlıklarının veya 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen malvarlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verilmesi öngörülmektedir. Böylelikle, “sürdürebilir” olmayan şirketlerin satış veya tasfiyesi suretiyle, ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin önlenmesi sağlanacaktır"