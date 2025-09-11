Habertürk ve Show TV'ye operasyon! Gözaltılar var
Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'ye Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Holding bünyesindeki 21 şirkete el konulduğu belirtildi.
GÖZALTILAR VAR
Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” olduğu iddia edildi.
Kenan Tekdağ'ın evinde gözaltına alındığı bildirilirken, holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil 21 şirkete ise el konuldu.
