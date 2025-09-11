Habertürk ve Show TV'ye operasyon! Gözaltılar var

Son dakika haberi: Can Holding bünyesinde olan ve geçtiğimiz günlerde el değiştiren Bloomberg, Habertürk ve Show TV'ye Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

GÖZALTILAR VAR

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” olduğu iddia edildi.

Kenan Tekdağ'ın evinde gözaltına alındığı bildirilirken, holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil 21 şirkete ise el konuldu.