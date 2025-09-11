Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Habertürk ve Show TV'ye operasyon! Gözaltılar var

Habertürk ve Show TV'ye operasyon! Gözaltılar var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Habertürk ve Show TV&#039;ye operasyon! Gözaltılar var
Habertürk, Show TV, Can Holding, Operasyon, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'ye Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Holding bünyesindeki 21 şirkete el konulduğu belirtildi.

Son dakika haberi: Can Holding bünyesinde olan ve geçtiğimiz günlerde el değiştiren Bloomberg, Habertürk ve Show TV'ye Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

GÖZALTILAR VAR

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” olduğu iddia edildi.

Kenan Tekdağ'ın evinde gözaltına alındığı bildirilirken, holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil 21 şirkete ise el konuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yakıt tankeri patladı! Faciada çok sayıda ölü ve yaralı varİsrail’e balistik füze misillemesi! Hava savunması devrede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sıcaklık düşüyor, sağanak kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 3 kente 'sarı' uyarı - GündemMeteoroloji'den 3 kente 'sarı' uyarıÇelik Kubbe için stratejik imzalar! ASELSAN ile SSB anlaştı - GündemÇelik Kubbe için stratejik imzalarTerörsüz Türkiye AK Parti MKYK’da - GündemTerörsüz Türkiye AK Parti MKYK’daYeni anayasada trafik hızlanıyor! Çalışmaların ilk etabı tamamlandı - GündemYeni anayasada trafik hızlanıyorÖzel'in güvendiği dağlara karlar yağıyor! 25 başkandan 15'i tek laf bile etmedi - GündemÖzel'in güvendiği dağlara karlar yağıyorResmi Gazete'de yayımlandı: 37 ilin emniyet müdürü değişti! - Gündem37 ilin emniyet müdürü değişti!
Sonraki Haber Yükleniyor...