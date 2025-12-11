TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna Naz Çağla Irmak katıldı. Ardından "Taşacak Bu Deniz Feride kimdir?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Genç oyuncu Naz Çağla Irmak, Savcı Feride "Cingöz" Cengiz karakteriyle 11. bölümde izleyicinin karşısına çıkacak.

Yeni bölümüyle 12 Aralık Cuma saat 20.00’de ekrana gelecek Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü merakla beklenmeye başlandı.

Taşacak Bu Deniz Feride kimdir? Naz Çağla Irmak kadroya dahil oldu

TAŞACAK BU DENİZ FERİDE KİMDİR?

Naz Çağla Irmak, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümlerinde Savcı Feride "Cingöz" Cengiz rolünü üstlenecek.

Taşacak Bu Deniz Feride, dağınık bir görüntüye sahip olmasına rağmen zekası oldukça yüksektir. Genç ve sıcakkanlı bir tavıra sahip olduğu için köylü tarafından ciddiye alınmaz. Ancak ilerleyen bölümlerde suça buluşan herkese korku salmaya başlayacak.

NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?

Hülya Gülşen'ın kızı Naz Çağla Irmak, 19 Ekim 1997 yılında Ankara'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle beraber Bizim Evin Halleri isimli yapımda başladı.

2015-2018 yılları arasında atv'de yayımlanan Kırgın Çiçekler dizisiyle birlikte Naz Çağla Irmak geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

