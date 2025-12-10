Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Kamuoyunda konuşulan yüzde 30 ya da yüzde 50 gibi rakamların gerçekçi olmadığını belirten Küçük, "Daha mantıklı" diyerek olması gereken asgari ücreti açıkladı.

Asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım başladı. Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Komisyondan çıkacak karar tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

ÖZEL SEKTÖR, ASGARİ ÜCRET ZAMMINI REFERANS ALACAK

Asgari ücret zammı sadece asgari ücretli çalışanları değil tüm çalışanları ilgilendiriyor. Özel sektör maaş zamlarında bu oranı referans alacak. Bu nedenle asgari ücret zammı sadece işçi kesimini değil, birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, geçtiğimiz günlerde asgari ücretle ilgili olarak "Bu yıl biz özel sektör olarak Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği oranın en fazla yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum" demişti.

"%30 zam gerçekçi değil" diyen Cem Küçük, olması gereken asgari ücreti açıkladı

CEM KÜÇÜK'TEN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Asgari ücret zammına ilişkin piyasada genel beklenti yüzde 25-30 aralığında olurken, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Küçük, bugünkü köşesinde "Ekonomide az daha sabır ve olması gereken asgari ücret" başlığı ile yazı kaleme aldı. Küçük, "Daha mantıklı" diyerek zam için rakam verdi.

"%30 zam gerçekçi değil" diyen Cem Küçük, olması gereken asgari ücreti açıkladı

DEZENFLASYON SÜRECİ...

Dezenflasyon süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Küçük, dengeli bir atışın önemine dikkat çekti. Küçük, "Uzmanlara göre, güçlü bir dezenflasyon süreci yaşanırken ücret politikalarının da bu süreci destekleyecek bir çerçevede ele alınması, hem çalışanların alım gücünü korumak hem de fiyat istikrarındaki kazanımları kalıcı hâle getirmek açısından önem taşıyor. Ekonomistler, yüksek oranlı artışların hizmet sektöründe maliyet yönlü baskı oluşturabileceğini, ancak sürecin dengeli yönetilmesi hâlinde risklerin sınırlı kalacağını değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 20 ARTIRILMASI DAHA MANTIKLI OLUR"

Küçük sözlerine şöyle devam etti: "Enflasyonda hedefe doğru giderken asgari ücretin yüzde 20 artırılması daha mantıklı olur. Yüzde 30 ya da yüzde 50 gibi rakamlar gerçekçi değil. O zaman enflasyonda gerileme diye bir şey olmaz."

İşte asgari ücrette zam senaryoları:

ZAM ORANI ZAMLI ASGARİ ÜCRET Yüzde 21 26 BİN 745 TL Yüzde 22 26 BİN 966 TL Yüzde 23 27 BİN 187 TL Yüzde 24 27 BİN 408 TL Yüzde 25 27 BİN 630 TL Yüzde 26 27 BİN 851 TL Yüzde 27 28 BİN 72 TL Yüzde 28 28 BİN 293 TL Yüzde 29 28 BİN 514 TL Yüzde 30 28 BİN 735 TL

Cem Küçük'ün yazısının tamamını okumak için tıklayın

Haberle İlgili Daha Fazlası