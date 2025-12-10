"%30 zam gerçekçi değil" diyen Cem Küçük, olması gereken asgari ücreti açıkladı
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Kamuoyunda konuşulan yüzde 30 ya da yüzde 50 gibi rakamların gerçekçi olmadığını belirten Küçük, "Daha mantıklı" diyerek olması gereken asgari ücreti açıkladı.
- Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek.
- Asgari ücret zammı, özel sektör maaşlarına referans olacağı için tüm çalışanları ilgilendiriyor.
- TİM Başkanı, özel sektörün komisyonun belirlediği oranın en fazla yüzde 5 üzerine çıkabileceğini belirtti.
- Genel beklenti %25-30 zam iken, Cem Küçük dezenflasyon sürecini desteklemek için %20 artışı daha mantıklı buldu.
- Ekonomistler, yüksek oranlı artışların hizmet sektöründe maliyet yönlü baskı oluşturabileceği konusunda uyarıyor.
Asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım başladı. Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Komisyondan çıkacak karar tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.
ÖZEL SEKTÖR, ASGARİ ÜCRET ZAMMINI REFERANS ALACAK
Asgari ücret zammı sadece asgari ücretli çalışanları değil tüm çalışanları ilgilendiriyor. Özel sektör maaş zamlarında bu oranı referans alacak. Bu nedenle asgari ücret zammı sadece işçi kesimini değil, birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor.
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, geçtiğimiz günlerde asgari ücretle ilgili olarak "Bu yıl biz özel sektör olarak Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği oranın en fazla yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum" demişti.
CEM KÜÇÜK'TEN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ
Asgari ücret zammına ilişkin piyasada genel beklenti yüzde 25-30 aralığında olurken, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Küçük, bugünkü köşesinde "Ekonomide az daha sabır ve olması gereken asgari ücret" başlığı ile yazı kaleme aldı. Küçük, "Daha mantıklı" diyerek zam için rakam verdi.
DEZENFLASYON SÜRECİ...
Dezenflasyon süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Küçük, dengeli bir atışın önemine dikkat çekti. Küçük, "Uzmanlara göre, güçlü bir dezenflasyon süreci yaşanırken ücret politikalarının da bu süreci destekleyecek bir çerçevede ele alınması, hem çalışanların alım gücünü korumak hem de fiyat istikrarındaki kazanımları kalıcı hâle getirmek açısından önem taşıyor. Ekonomistler, yüksek oranlı artışların hizmet sektöründe maliyet yönlü baskı oluşturabileceğini, ancak sürecin dengeli yönetilmesi hâlinde risklerin sınırlı kalacağını değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 20 ARTIRILMASI DAHA MANTIKLI OLUR"
Küçük sözlerine şöyle devam etti: "Enflasyonda hedefe doğru giderken asgari ücretin yüzde 20 artırılması daha mantıklı olur. Yüzde 30 ya da yüzde 50 gibi rakamlar gerçekçi değil. O zaman enflasyonda gerileme diye bir şey olmaz."
İşte asgari ücrette zam senaryoları:
ZAM ORANI
ZAMLI ASGARİ ÜCRET
|Yüzde 21
|26 BİN 745 TL
|Yüzde 22
|26 BİN 966 TL
|Yüzde 23
|27 BİN 187 TL
|Yüzde 24
|27 BİN 408 TL
|Yüzde 25
|27 BİN 630 TL
|Yüzde 26
|27 BİN 851 TL
|Yüzde 27
|28 BİN 72 TL
|Yüzde 28
|28 BİN 293 TL
|Yüzde 29
|28 BİN 514 TL
|Yüzde 30
|28 BİN 735 TL
Cem Küçük'ün yazısının tamamını okumak için tıklayın