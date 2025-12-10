Fed’in faiz politikasına yönelik beklentiler altın piyasasını yakından ilgilendiriyor. Küresel talep güçlü seyrini sürdürürken faiz indiriminin altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği yatırımcılar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 10 Aralık Çarşamba günü 22.00

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararı, küresel piyasalarda olduğu gibi altın cephesinde de belirleyici olacak. Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre faiz indirimi ihtimali yükselişi etkileyebilir. Altında yıl sonu ve 2026 yılı tahminleri, Fed’in alacağı faiz kararıyla birlikte yeniden değerlendiriliyor.

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?

Fed’in faiz politikası doğrudan altının ons fiyatını etkileyen kritik faktörler arasında yer alıyor. Faizlerin düşmesi, doların değer kaybetmesine ve yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesine neden olur. Bu durum altına olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine zemin hazırlar.

FED faiz kararı altını nasıl etkiler? İndirim durumunda altın piyasasındaki beklentiler

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPARSA ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Faiz indirimi, değerli metallere olan ilgiyi artırdığı için altın fiyatlarında yükseliş bekleniyor. Fed’in son günlerde piyasalara verdiği mesajlar, faiz indirim beklentisini güçlendirirken ons fiyatında %0,3’lük bir artış meydana geldi. Bu yükseliş, piyasaların muhtemel indirimi önceden fiyatlamasından kaynaklanıyor.

Ayrıca Çin Merkez Bankası’nın 13 aydır altın rezervlerini artırması, küresel talebi canlı tutuyor. Jeopolitik riskler ve ticaret gerilimlerindeki belirsizlikler altının güvenli liman olarak öne çıkmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle analistler, faiz indirimi durumunda altının yükseliş trendini sürdürme ihtimalini güçlü görüyor.

FED faiz kararı altını nasıl etkiler? İndirim durumunda altın piyasasındaki beklentiler

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPARSA ALTIN NE OLUR?

Fed’in faiz indirimi yapması halinde altına yönelim artacağı için fiyatlarda yükseliş bekleniyor. Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre ons altının 2026 yılı içinde 5.000 dolara kadar ulaşabileceği değerlendiriliyor. Bu tahminler yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor.

Altının yükseliş potansiyeli, merkez bankalarının altına yönelmesi, jeopolitik riskler ve dolar karşısında güvenli liman talebiyle belirleniyor. Bu parametrelerin devam etmesi halinde altının uzun vadede değer kazanacağı öngörülmekte.

Haberle İlgili Daha Fazlası