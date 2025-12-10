TV8’de gelenekselleşen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü için jüri kadrosunun şekillendiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan kulis bilgileri, sürpriz bir ismin jüri koltuğuna oturacağı yönünde beklentiyi artırdı.

Yılbaşı gecelerinde milyonlarca izleyicinin ekran başında takip ettiği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, 2026 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yılki jüri kadrosuna dair ortaya atılan iddialar, programın yayınlanmasına kısa süre kala magazin gündeminde geniş yer buldu.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ BELLİ OLDU MU?

O Ses Türkiye’nin 2026 Yılbaşı Özel jürisinin büyük ölçüde netleştiğine dair haberler gündemde yer aldı. Kulis kaynakları, geçtiğimiz yıllarda jürilik yapan Murat Boz ve Hadise’nin yeniden kadroda yer alacağını öne sürüyor. Öte yandan Gupse Özay'a jürilik teklifi götürüldüğü ve kendisinin de kabul ettiği iddialar arasında yer alıyor.

Program, her yıl olduğu gibi bu kez de popüler oyuncular, şarkıcılar ve sosyal medya fenomenlerini bir araya getirecek.

GUPSE ÖZAY O SES TÜRKİYE JÜRİSİ Mİ OLACAK?

2026 Yılbaşı özel programı için gündemde yer alan en dikkat çekici iddia ise Gupse Özay ile ilgili oldu. Ünlü oyuncu ve senariste jüri teklifinin gittiği ve Özay’ın bu teklifi kabul ettiği ileri sürülüyor.

Özay’ın mizahi üslubu ve sahnedeki enerjisi nedeniyle programa farklı bir hava katacağı yorumları da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadığı için gözler TV8 ve yapım ekibinin duyurularına çevrilmiş durumda.

