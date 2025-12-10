MasterChef All Star Altın Kupa’nın 9 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanan son bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Suşi çeşitlerini yapan yarışmacılardan yarış sonunda kazanan takım ve eleme potasına giden ikinci isim belli oldu. Eleme adayları yavaş yavaş netleşirken bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı da netlik kazandı.

MasterChef Altın Kupa formatında haftanın kaybeden takımında oylama yapılmıyor. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme potasına göndereceği ismi kendisi belirliyor. Buna göre 9 Aralık Salı günü 2. eleme adayı açıklandı.

9 ARALIK MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyununda, “suşi çeşitleri” yapıldı. Kırmızı ve mavi takım toplam 11 farklı suşi türü hazırlamak için 45 dakikalık bir süreyle mutfağa girdi. Jüri, tabakların hem teknik detaylarını hem sunumlarını değerlendirerek kararını verdi.

Değerlendirme sonunda kırmızı takım ikinci kez galip gelerek dokunulmazlığı kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda mavi takım yarışmacıları, bu kez şef Danilo, Somer ve Mehmet Şef’in istediği “le entrecote” adlı tabak için mutfakta ter döktü. 30 dakikalık sürede sunumlarıyla tabaklarını tamamlayan yarışmacılar arasından seçilen isim dikkat çekti.

Şeflerin yaptıkları değerlendirme sonucunda en iyi tabağı hazırlayan Alican, gecenin bireysel dokunulmazlık sahibi oldu. Et pişirme tekniği ve sos seçimi oy birliğiyle beğenildi. Böylece Alican hem dokunulmazlığı aldı hem de potaya gidecek ismi belirleme hakkını kazandı.

MASTERCHEF 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

9 Aralık 2025 tarihli bölümde Alican, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına göndereceği ismi seçti. Alican’ın kararıyla Semih, haftanın ikinci eleme adayı oldu. Böylece potadaki isimler Erim ve Semih olarak netleşti.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta belirlenen eleme adayları Erim ve Semih oldu. Her iki isim de pazar günkü final potasında yarışacak.

