MasterChef All Star'da Altın Kupa'da yeni haftanın ilk gününde dokunulmazlık mücadelesi verildi. Günün sonunda bir yarışmacı eleme potasına girdi.

8 Aralık 2025 Pazartesi akşam MasterChef All Star Altın Kupa'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler tarafından konseptin verilmesiyle kırmızı ve mavi takım en başarılı tabağı hazırlamak için tüm hünerlerini sergiledi.

Zorlu mücadelenin ardından bir takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takımda bir yarışmacı eleme adayı oldu.

8 ARALIK MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım arasından seçildi.

8 Aralık 2025 Pazartesi günü eleme adayı Erim olurken dokunulmazlığı Hakan kazandı.

8 Aralık 2025 Masterchef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU

KIRMIZI TAKIM

Sergen (Kaptan)

Hasan

Ayaz

Barbaros

Kıvanç

Tolga

Dilara

Batuhan

Eren

MAVİ TAKIM

Çağatay (Kaptan)

Hakan

Eda

Semih

Barış

Kerem

Beyza

Alican

Erim

