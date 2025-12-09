Türkiye Gazetesi
8 Aralık 2025 MasterChef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
MasterChef All Star'da Altın Kupa'da yeni haftanın ilk gününde dokunulmazlık mücadelesi verildi. Günün sonunda bir yarışmacı eleme potasına girdi.
8 Aralık 2025 Pazartesi akşam MasterChef All Star Altın Kupa'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler tarafından konseptin verilmesiyle kırmızı ve mavi takım en başarılı tabağı hazırlamak için tüm hünerlerini sergiledi.
Zorlu mücadelenin ardından bir takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takımda bir yarışmacı eleme adayı oldu.
8 ARALIK MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım arasından seçildi.
8 Aralık 2025 Pazartesi günü eleme adayı Erim olurken dokunulmazlığı Hakan kazandı.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU
KIRMIZI TAKIM
Sergen (Kaptan)
Hasan
Ayaz
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Dilara
Batuhan
Eren
MAVİ TAKIM
Çağatay (Kaptan)
Hakan
Eda
Semih
Barış
Kerem
Beyza
Alican
Erim
