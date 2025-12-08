Türkiye Gazetesi
7 Aralık 2025 MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef'te altın kupa rekabeti git gide artıyor. Mavi takım kaptanlığı için yarışmacılar tüm performansını ortaya koyarken yeni takımlar belli oldu.
MasterChef'in sıkı takipçileri ve yeni bölümü kaçıranlar "7 Aralık 2025 MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?" sorusuna cevap aramaya başladı.
MASTERCHEF ALTIN KUPA YARIŞMACILARI KİMLER?
MasterChef Türkiye'nin hafızalara kazanan yarışmacıları "All Star Altın Kupa" formatıyla yeniden toplanıyorlar.
İşte Altın Kupa yarışmacıları:
- Eren,
- Dilara,
- Sergen,
- Semih,
- Alican,
- Kerem,
- Beyza,
- Hasan,
- Kıvanç,
- Barış,
- Batuhan,
- Erim,
- Tolga,
- Ayaz,
- Hakan,
- Çağatay,
- Eda,
- Barbaros
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
7 Aralık Pazar günü MasterChef All Star Altın Kupa'da kaptanlık oyununu kazanan isim Çağatay oldu. Böylelikle takımlar şekillendi.
Böylelikle mavi takım kaptanı Çağatay kırmızı takım kaptanı ise Sergen oldu.
7 ARALIK MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU
MAVİ TAKIM
Çağatay (Kaptan)
Hakan
Eda
Semih
Barış
Kerem
Beyza
Alican
Erim
KIRMIZI TAKIM
Sergen (Kaptan)
Hasan
Ayaz
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Dilara
Batuhan
Eren
