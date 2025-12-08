İhlas Haber Ajansı • Yığılca
Kulağıma kuşlar söyledi! Down sendromlu imam yürekleri ısıttı
Düzce'de yaşayan down sendromlu Fırat Öztürk, Dünya Engelliler Günü kapsamında camide bir günlük imamlık yaparak vaaz verdi. O vaaz görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde Merkez Camii'nde kürsüye çıkan Öztürk, cuma namazı öncesi cemaate hitap etti.
Ailesi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntülerin ardından açıklama yapan Öztürk, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
"İNSANLAR BENİ SEVİYOR"
Cemaate içinden geldiği gibi seslendiğini belirten Öztürk, "Buraya geldik, namazımızı kıldık, duamızı ettik Elhamdülillah" dedi.
Vaaz esnasında anlattıkları için "Kulağıma kuşlar söyledi" diyen Öztürk, "Video sosyal medyaya yüklendikten sonra herkes gördü. İnsanlar beni seviyor, beni mutlu etmek için uğraşıyorlar" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
