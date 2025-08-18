Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Down sendromlu genç cami aşığı oldu, iki yıldır çocuklara rahle arkadaşlığı yapıyor

Down sendromlu genç cami aşığı oldu, iki yıldır çocuklara rahle arkadaşlığı yapıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan down sendromlu 19 yaşındaki Fırat Öztürk, cami sevgisiyle dikkatleri çekiyor. İki yıldır katıldığı yaz Kur'an kursunda neşeli tavırları ve çalışkanlığıyla kendinden yaşça küçük rahle arkadaşlarına örnek olan genç görenlerin içini ısıtıyor.

Ailesiyle ilçe merkezinde bulunan Orhangazi Camisi'ne vakit namazlarına gelen Fırat, zamanla caminin imamı Fevzi Çelik'le özel bağ kurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan "Yaz Kur'an Kursu"na da iki yıldır katılan Fırat, burada hem Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışıyor hem de kurslara gelen kendinden yaşça küçük çocuklara neşeli tavırlarıyla arkadaşlık yapıyor.

Öztürk ailesinin ortanca çocuğu olan ve ilçede "cami aşığı" olarak tanınan 19 yaşındaki Fırat, kurs boyunca gösterdiği sevecenliği ve ortaya koyduğu öğrenme arzusu dolayısıyla her yaş grubu tarafından seviliyor.

Down sendromlu genç cami aşığı oldu, iki yıldır çocuklara rahle arkadaşlığı yapıyor - 1. Resim

"DERS VAKTİ DERS, OYUN ZAMANI OYUN"

Orhangazi Camisi İmam Hatibi Fevzi Çelik, Fırat'ın hem caminin hem de ilçenin neşesi olduğunu söyledi.

Fırat'ın vakit namazlarına ve yaz Kur'an kurslarını aksatmadan katıldığını anlatan Çelik, "Fırat hem bizim neşe kaynağımız hem gençlere örnek oluyor. Ders vakti ders, oyun zamanı oyunlar oynuyor. Diğer küçük kardeşlerimize ağabeylik de yapıyor." dedi.

Çelik, Fırat'ın diğer öğrencileri hata yaptıklarında uyardığından bahsederek, şöyle devam etti:

"Küçük öğrencilerimiz hatalı davranış sergilediğinde hemen uyarılarda bulunuyor ve hareketinin, söyleminin yanlış olduğunu dile getiriyor. Açıkçası ağabeylik görevini de yürütüyor. Ben Fırat kardeşimizden çok memnunum. Camimizin özellikle vakit namazlarına da iştirak ettiği için çok mutluyuz ve o bizim gurur kaynağımız."

Down sendromlu genç cami aşığı oldu, iki yıldır çocuklara rahle arkadaşlığı yapıyor - 2. Resim

"ARABAMIZ OLSUN DİYE DUA EDİYORUM"

Down sendromlu Fırat da yaz kursunda Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve namazlarını kıldığını dile getirdi.

Her zaman namazlara geldiğini anlatan Fırat, "Cuma namazımı da burada kılıyorum. Hep camiye geliyorum, dua ediyorum. Buradakilere iyi abilik yaptım. Buradan gidince akşamları ve geceleri de namaz kılıyorum. Arabamız yok, arabamız olsun diye dua ediyorum. Hocamızı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Down sendromlu genç cami aşığı oldu, iki yıldır çocuklara rahle arkadaşlığı yapıyor - 3. Resim

Down sendromlu genç cami aşığı oldu, iki yıldır çocuklara rahle arkadaşlığı yapıyor - 4. Resim

Down sendromlu genç cami aşığı oldu, iki yıldır çocuklara rahle arkadaşlığı yapıyor - 5. Resim

Down sendromlu genç cami aşığı oldu, iki yıldır çocuklara rahle arkadaşlığı yapıyor - 6. Resim

