MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" sözlerinin ardından gözler Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun cuma günkü toplantısına çevrildi. AK Parti'nin yarın saat 15.00'te Komisyon üyeleriyle toplantı yapacağı öğrenilirken, toplantıda İmralı'ya gidiş konusunun ele alınacağı belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli'nin sözlerinin ardından bugün de MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından açıklama yaparak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun cuma günkü toplantıda İmralı adasına gidilmesi yönünde karar alacağını ifade etti.

AK PARTİ, KOMİSYON İLE BİR ARAYA GELİYOR

Art arda gelen açıklamaların ardından AK Parti'den yeni bir hamle geldi. AK Parti yarın saat 15.00'te Komisyon üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantıda İmralı'ya gidiş konusu ele alınacak.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE İLK YORUM

Gündemde yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Grup Toplantısı'nda Bahçeli'nin çıkışıyla ilgili ilk defa konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı açıklamaları ile sürecin bugüne gelmesinde eşsiz katkılar sağladı. Biz de hassas çizgide yürüyerek sürece mihmandarlık yaptık. Bilinen bilinmeyen pek çok badireyi atlattık. Komisyonun fikir ve hedef birliği içinde çalışmasını son derece kıymetli buluyorum. Ülkemiz demokrasisine birlik ve beraberliğine yaptığı katkılarını takdirle karşılıyor, meclis başkanımızı ve komisyon üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."

