Harvard eğitimli gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, Instagram hesabı üzerinden 1,3 milyon takipçisine çay tüketim alışkanlıkları konusunda önemli uyarılarda bulundu. Sethi, çayın bazı durumlarda sindirime faydalı olabileceğini belirtti ancak yanlış tüketildiğinde bağırsak ve karaciğer sağlığına zarar verebileceğinin altını çizdi.

Dr. Sethi paylaşımında, “İşte bağırsak ve karaciğerinizi mahvedebilecek en kötü 7 çay alışkanlığı” ifadelerini kullandı ve önemli risklere dikkat çekti.

1. AÇ KARNA ÇAY İÇMEK

Harvardlı doktor çayın aç karna tüketilmemesi gerektiğini belirterek, içeriğindeki kafein ve tanenlerin mide zarını tahriş edebileceğini söyledi. Bu durumun mide bulantısı, reflü ve rahatsızlığa yol açabileceğini, ayrıca çayın idrar söktürücü etkisi nedeniyle vücudu susuz bırakabileceğini ifade etti. Aç karna çay içmenin özellikle anemisi olan kişilerde demir emilimini de olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

2. ŞEKERLİ ÇAYLARA DİKKAT

Dr. Sethi, özellikle buzlu çaylar ile sütlü çayların yüksek şeker içeriğine dikkat çekerek, bu içeceklerin 30–40 gram şeker barındırabildiğini söyledi. Sık tüketimin diyabet ve alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması riskini artırabileceğini belirtti.

3. ‘DETOKS’ VE ZAYIFLAMA ÇAYLARININ FAZLASI ZARAR

Ünlü doktor, detoks veya zayıflama çaylarının reklamlarda vaat ettikleri etkiyi çoğu zaman karşılamadığını, bu ürünlerdeki “zayıflatıcı” etkinin genellikle müshil bileşenlerinden geldiğini açıkladı. Bu tür çayların fazla tüketilmesinin dehidrasyon (su kaybı), bağırsak hasarı oluşturabileceğini söyledi.

4. YEŞİL ÇAYDA SINIRI AŞMAYIN

Yeşil çayın sağlıklı bir seçenek olduğunu belirten Dr. Sethi, ancak yeşil çay ekstrelerinin aşırı tüketilmesinin karaciğer toksisitesine yol açabileceğine dair nadir fakat gerçek bir risk bulunduğunu ifade etti.

5. AŞIRI SICAK ÇAY İÇENLERE UYARI

Dr. Sethi, çayın kaynar halde içilmemesi gerektiğini vurgulayarak, 65°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda içilen çayın yemek borusu kanseri riskini artırabileceğini söyledi.

6. GEÇ SAATLERDE ÇAY İÇMEYİN

Dr. Sethi, çayın kahveden daha az kafein içerdiğini ancak yine de geç saatlerde tüketildiğinde uykuyu bozabileceğini belirtti. Uykunun bozulmasının, karaciğer ve bağırsak gibi organların gece boyunca kendini onarma sürecini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

7. BUBBLE TEA (BOBA ÇAYI) MASUM DEĞİL

Dr. Saurabh Sethi, bubble tea tutkunlarını yüksek şeker oranı ve “gizli kaloriler” konusunda uyardı.

Uzmanı, içeceklerde kullanılan tapyokadan yapılan nişastalı boba taneleri ile şekerin birleşiminin, farkına varmadan yüksek kalori alımına yol açabileceğini belirtti.

Dr. Sethi, bu durumun zamanla insülin direnci ve alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması riskini artırabileceğini ifade etti. Bu tür sağlık sorunlarının önüne geçmek için dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine vurgu yaptı.

MELİN ÖZTÜRK

