Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrollerinde yer aldığı Sakıncalı dizisi, ilk bölümüyle NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü kadrosu ve dramatik hikayesiyle merak uyandıran yapımın gerçek bir olaydan esinlenip esinlenmediği araştırılıyor.

SAKINCALI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

Sakıncalı dizisi, gerçek bir hikayeden birebir uyarlanmadı. Senaryosu Ayça Üzüm tarafından yazılan dizi, dramatik bir kurgu üzerine inşa edildi. Hikaye, toplumsal ve bireysel çatışmaları merkezine alarak evrensel bir tema işliyor. Karakterler ve olaylar tamamen kurgu olarak tasarlandı.

SAKINCALI DİZİSİ KONUSU NE?

Sakıncalı, oğlunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya’nın mücadelesini anlatıyor. Hikaye, Süreyya’nın yaşadığı büyük acının ardından kendisine kurulan düzeni sorgulaması ve karşısına çıkan karanlık gerçeklerle yüzleşmesi üzerine şekilleniyor.

Gökmen Ailesi’nin geçmişte sakladığı sırların bir kutlama gecesinde ortaya çıkmasıyla olaylar derinleşiyor. Nazım’ın gizli ortaklıkları ve aile içindeki çatışmalar, Süreyya’nın hayatını beklenmedik şekilde altüst ediyor. Hem aile dinamiklerini hem de güç ilişkilerini merkezine alan dizi, seyirciyi dramatik ve gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Sakıncalı dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Konusu dikkat çekiyor

SAKINCALI DİZİSİNİN BAŞROL OYUNCULARI KİMLER?

Başrolleri Özge Özpirinçci ve Salih Bademci paylaşıyor. Dizide ayrıca Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker gibi isimler de yer alıyor.

