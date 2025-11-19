İstanbul’da 20 Kasım Perşembe günü planlı elektrik kesintileri yapılacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından duyurulan bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde uzun süreli kesintiler yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisinin etkili olduğu ilçeler ve kesinti bitiş saatleri belli oldu.

İstanbul’da milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik elektrik kesintisi uyarısı yayımlandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın duyurduğu planlı bakım-onarım çalışmaları kapsamında 20 Kasım 2025 Perşembe günü şehrin birçok noktasında elektrikler kesilecek. Bazı bölgelerde kesintilerin 9 saate kadar sürebileceği belirtilirken vatandaşlar yaşadıkları ilçelerdeki kesinti saatlerini merak ediyor.

20 KASIM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ!

BEDAŞ tarafından yapılan son açıklamada 20 Kasım Perşembe günü İstanbul’un özellikle Avrupa Yakası’nda yoğun bakım ve altyapı yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceği bildirildi. Bu çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde sabah saatlerinden itibaren elektriklerin kesileceği ve kesintinin akşam saatlerine kadar uzayabileceği belirtildi. Kesintilerin daha çok arıza önleme ve şebeke güçlendirme amacı taşıdığı vurgulandı.

Anadolu Yakası’ndaki planlı çalışmalar ise AYEDAŞ tarafından yönetilecek. Kurum, resmi internet sitesinde Anadolu Yakası’nda yapılacak kesintilerin listelerini yayımladı. Vatandaşların kendi bölgelerine ait duyuruları kontrol etmeleri, özellikle iş yerleri ve evden çalışanlar için büyük önem taşıyor.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE ETKİLİ OLACAK?

20 Kasım tarihli duyurulara göre Avrupa Yakası’nda çok sayıda ilçe etkilenecek. BEDAŞ’ın paylaştığı bilgilere göre kesinti yaşanacak ilçelerden bazıları şöyle:

Bağcılar

Avcılar

Esenyurt

Esenler

Küçükçekmece

Gaziosmanpaşa

Arnavutköy

Başakşehir

Bakırköy

Zeytinburnu

Silivri

Sultangazi

Şişli

Sariyer

Kağıthane

Güngören

Fatih

Eyüpsultan

Çatalca

Beylikdüzü

Bayrampaşa

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektriklerin geri gelme saatleri, çalışmanın yapılacağı bölgeye göre değişiyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesinti sürelerinin planlanan zamana göre 3 ila 9 saat arasında sürebileceğini belirtirken hava şartları ve saha şartlarının süreyi etkileyebileceğini duyurdu.

BEDAŞ 20 KASIM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

