Yeni yayımlanan küresel cadde kira araştırmasına göre Londra’daki New Bond Caddesi, metrekare başına 20 bin 482 euroyla dünyanın en pahalı alışveriş noktası oldu. İstiklal Caddesi ise konumunu koruyarak dünya genelinde 22’nci sırada yer aldı.

Düyanın en pahalı alışveriş caddeleri listesi yayınlandı. Cushman & Wakefield'ın “Dünya Geneli Ana Caddeler 2025” raporuna göre, küresel düzeyde kiralar ortalama yüzde 4,2 arttı ve pazarların yüzde 58’inde kira artışı yaşandı. Londra'daki New Bond Caddesi'nde kiralar geçtiğimiz yıl yüzde 22 artarak metrekare başına 20.482 euroya ulaşarak ilk kez dünyanın en pahalı perakende destinasyonu oldu.

Rapora göre dünyanın en pahalı destinasyonu New Bond Caddesi’ndeki kiralar; geçen yıl küresel sıralamada zirveye çıkan ilk Avrupa caddesi olan Milano'daki Via Montenapoleone'yi (yıllık metrekare başına 20 bin euro) ve New York'un ikonik Beşinci Caddesi’ni (yıllık metrekare başına 18 bin 359 euro) geride bıraktı.

Londra'daki New Bond Caddesi’nin zirvede yer aldığı listede ikinci sırada Milano'daki Via Montenapoleone, üçüncü sırada New York’taki Beşinci Caddesi, dördüncü sırayı Hong Kong'daki Tsim Sha Tsui, beşinci sırayı ise Paris'teki Şanzelize Caddesi aldı.

İSTİKLAL CADDESİ DE LİSTEDE

İstiklal Caddesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2025’te de dünya genelindeki sıralamada 22. sıradaki yerini korudu. Avrupa sıralamasında ise, tıpkı dünya sıralamasındaki gibi, bu yıl da 36. sırada yer aldı. Caddede birincil perakende kiraları son iki yıldır değişmeyerek metrekare başına aylık 245 dolar seviyesinde seyrederken, yıllık Euro bazındaki karşılığı ise 2.251 olarak kaydedildi.

İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI CADDELERİ LİSTESİ

1- New Bond Street(Londra/İngiltere)

Yıllık metrekare başına kira ücreti: 20 bin 482 euro

2-Montenapoleone (Milano/İtalya)

Yıllık metrekare başına kira ücreti: 20 bin euro

3- Upper 5th Avenue (New York/ABD)

Yıllık metrekare başına kira ücreti: 18 bin 359 euro

4- Tsim Sha Tsui(Hong Kong)

Yıllık metrekare başına kira ücreti: 13 bin 907

5- Şanzelize (Paris/Fransa)

Yıllık metrekare başına kira ücreti: 12 bin 519 euro

6- Ginza (Tokyo/Japonya)

Yıllık metrekare başına kira ücreti: 11 bin 538 euro

7-Bahnhofstrasse (Zürih/İsviçre)

Yıllık metrekare başına kira ücreti: 9 bin 644 euro

8- Pitt StreetMall(Sidney/Avustralya)

Yıllık metrekare başına kira ücreti: 7 bin 292 euro

9-Myeongdong (Seul/Güney Kore)

Yıllık metrekare başına kira ücreti: 5 bin 997 euro

10- Kohlmarkt(Viyana/Avusturya)

Yıllık metrekare başına kira ücreti: 5 bin 520 euro

22- İstiklal Caddesi (İstanbul/Türkiye)

Yıllık metrekare başına kira ücreti: 2 bin 251 euro

